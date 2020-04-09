Житель Ухани рассказал о необходимости самоизоляции из-за коронавируса
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«Самоизоляцию стоит соблюдать осознанно, потому что государство не в силах уследить за каждым человеком», — цитирует РИА Новости Чжу.
Он также посоветовал составить список дел на время карантина.
«Непременно следует заставить себя хлопотать, иначе могут возникнуть скандалы на пустом месте», — добавил Чжу.
Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с губернаторами по поводу коронавируса обратился к гражданам, призвав «непременно выдержать» режим самоизоляции, поскольку «выбора сейчас нет».