Житель Ухани рассказал о необходимости самоизоляции из-за коронавируса

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Житель китайского города Ухань по фамилии Чжу рассказал о необходимости соблюдения самоизоляции во время распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Житель Ухани рассказал о необходимости самоизоляции из-за коронавируса
  • Pixabay

«Самоизоляцию стоит соблюдать осознанно, потому что государство не в силах уследить за каждым человеком», — цитирует РИА Новости Чжу.

Он также посоветовал составить список дел на время карантина.

«Непременно следует заставить себя хлопотать, иначе могут возникнуть скандалы на пустом месте», — добавил Чжу.

Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с губернаторами по поводу коронавируса обратился к гражданам, призвав «непременно выдержать» режим самоизоляции, поскольку «выбора сейчас нет».

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