В Роскачестве дали рекомендации по хранению круп и муки

Специалисты Роскачества представили свои рекомендации о том, как правильно хранить крупы и муку.

Об этом сообщает газета «Известия».

«Все продукты переработки зерна должны храниться в сухих, хорошо вентилируемых, защищённых от солнечного света местах. Когда речь идёт об обычной кухне, то достаточно стабильной комнатной температуры, сухого воздуха, отсутствия прямого солнечного света и соблюдения срока годности», — заявила главный технолог испытательной лаборатории по определению безопасности и качества продукции ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Галина Злоевева.

Специалисты рекомендуют не подвергать продукты воздействию света, использовать герметично закрытые ёмкости, регулярно проверять крупы на наличие постороннего запаха и привкуса, хранить их на нижних полках.

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