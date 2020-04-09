В Роскачестве дали рекомендации по хранению круп и муки

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Специалисты Роскачества представили свои рекомендации о том, как правильно хранить крупы и муку.
В Роскачестве дали рекомендации по хранению круп и муки
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия».

«Все продукты переработки зерна должны храниться в сухих, хорошо вентилируемых, защищённых от солнечного света местах. Когда речь идёт об обычной кухне, то достаточно стабильной комнатной температуры, сухого воздуха, отсутствия прямого солнечного света и соблюдения срока годности», — заявила главный технолог испытательной лаборатории по определению безопасности и качества продукции ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Галина Злоевева.

Специалисты рекомендуют не подвергать продукты воздействию света, использовать герметично закрытые ёмкости, регулярно проверять крупы на наличие постороннего запаха и привкуса, хранить их на нижних полках.

Ранее портал kp.ru сообщал, что специалисты Роскачества провели повторную проверку шести популярных марок молока с жирностью 3,2%.

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