СК сообщил о расследовании дела о ЧП в доме престарелых в Москве

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Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что ведомство не исключает возбуждения новых уголовных дел по факту пожара в доме престарелых в Москве.
СК сообщил о расследовании дела о ЧП в доме престарелых в Москве
  • © Следственный комитет РФ

Петренко сообщила, что председатель СК Александр Бастрыкин поручил проверить меры противопожарной безопасности в доме престарелых, установить причины пожара и дать правовую оценку действиям или бездействию сотрудников учреждения.

«С учётом этого не исключена дополнительная квалификация произошедшего по иным статьям Уголовного кодекса России», — сообщила она.

Ранее в Москве четыре человека погибли и 16 пострадали при пожаре в доме престарелых.

СК возбудил уголовное дело после пожара.

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