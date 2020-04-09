СК сообщил о расследовании дела о ЧП в доме престарелых в Москве

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что ведомство не исключает возбуждения новых уголовных дел по факту пожара в доме престарелых в Москве.

Петренко сообщила, что председатель СК Александр Бастрыкин поручил проверить меры противопожарной безопасности в доме престарелых, установить причины пожара и дать правовую оценку действиям или бездействию сотрудников учреждения.

«С учётом этого не исключена дополнительная квалификация произошедшего по иным статьям Уголовного кодекса России», — сообщила она.

Ранее в Москве четыре человека погибли и 16 пострадали при пожаре в доме престарелых.

СК возбудил уголовное дело после пожара.