СК сообщил о расследовании дела о ЧП в доме престарелых в Москве
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Петренко сообщила, что председатель СК Александр Бастрыкин поручил проверить меры противопожарной безопасности в доме престарелых, установить причины пожара и дать правовую оценку действиям или бездействию сотрудников учреждения.
«С учётом этого не исключена дополнительная квалификация произошедшего по иным статьям Уголовного кодекса России», — сообщила она.
Ранее в Москве четыре человека погибли и 16 пострадали при пожаре в доме престарелых.
СК возбудил уголовное дело после пожара.