Число заражённых коронавирусом в Бурятии возросло до 60

Число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в Бурятии возросло до 60. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

«За весь период в Республике Бурятия зарегистрировано 60 лабораторно подтверждённых в установленном порядке случаев заражения COVID-2019. Из 60 человек девять успешно завершили лечение и выписались из больницы, один человек умер», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ещё у троих пациентов есть подозрения на заражение COVID-19.

«На госпитализации находятся 12 детей с COVID-19, состояние детей удовлетворительное... В реанимации находятся шесть тяжёлых взрослых пациентов, на ИВЛ — 1», — добавили в пресс-службе Минздрава Бурятии.

Ранее сообщалось о 50 пациентах с коронавирусом в регионе.