Число заражённых коронавирусом в Бурятии возросло до 60

Короткая ссылка
Число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в Бурятии возросло до 60. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
Число заражённых коронавирусом в Бурятии возросло до 60
  • Reuters

«За весь период в Республике Бурятия зарегистрировано 60 лабораторно подтверждённых в установленном порядке случаев заражения COVID-2019. Из 60 человек девять успешно завершили лечение и выписались из больницы, один человек умер», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ещё у троих пациентов есть подозрения на заражение COVID-19.

«На госпитализации находятся 12 детей с COVID-19, состояние детей удовлетворительное... В реанимации находятся шесть тяжёлых взрослых пациентов, на ИВЛ — 1», — добавили в пресс-службе Минздрава Бурятии.

Ранее сообщалось о 50 пациентах с коронавирусом в регионе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить