В Бурятии зафиксировали первую смерть от коронавируса

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В правительстве Бурятии сообщили о первой смерти от коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе.
В Бурятии зафиксировали первую смерть от коронавируса
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте правительства республики.

«В отделении реанимации и интенсивной терапии инфекционной больницы скончалась пожилая пациентка с коронавирусной инфекцией. 73-летняя женщина имела I группу инвалидности», — говорится в заявлении.

Как сказала министр здравоохранения республики Евгения Лудупова, двусторонняя пневмония у пожилой женщины усугубилась на фоне тяжёлых сопутствующих заболеваний: сахарного диабета II типа, артериальной гипертонии. Кроме того, она ранее перенесла инсульт.

Ранее в Иркутской области был зафиксирован первый случай смерти пациента с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19.

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