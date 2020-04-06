В Бурятии зафиксировали первую смерть от коронавируса

В правительстве Бурятии сообщили о первой смерти от коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе.

Об этом сообщается на сайте правительства республики.

«В отделении реанимации и интенсивной терапии инфекционной больницы скончалась пожилая пациентка с коронавирусной инфекцией. 73-летняя женщина имела I группу инвалидности», — говорится в заявлении.

Как сказала министр здравоохранения республики Евгения Лудупова, двусторонняя пневмония у пожилой женщины усугубилась на фоне тяжёлых сопутствующих заболеваний: сахарного диабета II типа, артериальной гипертонии. Кроме того, она ранее перенесла инсульт.

Ранее в Иркутской области был зафиксирован первый случай смерти пациента с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19.