Пострадавшим при пожаре в доме престарелых в Москве окажут помощь
- АГН «Москва»
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«Всем пострадавшим при пожаре предложено размещение в городских учреждениях социальной защиты. Каждому будет оказана помощь, при необходимости психологическая или медицинская. Мы держим ситуацию на контроле», — приводит РИА Новости её слова.
По последним данным, жертвами инцидента стали четыре человека, ещё десять человек пострадали.
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту пожара в доме престарелых в столице.