Пострадавшим при пожаре в доме престарелых в Москве окажут помощь

Власти Москвы окажут помощь пострадавшим при пожаре в доме престарелых в на западе столицы. Об этом сообщила заместитель московского мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Всем пострадавшим при пожаре предложено размещение в городских учреждениях социальной защиты. Каждому будет оказана помощь, при необходимости психологическая или медицинская. Мы держим ситуацию на контроле», — приводит РИА Новости её слова.

По последним данным, жертвами инцидента стали четыре человека, ещё десять человек пострадали.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту пожара в доме престарелых в столице.