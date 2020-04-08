Мишустин ответил на идею Жириновского сократить ЕГЭ до одного экзамена
- АГН «Москва»
«Давайте мы обсудим. Я попрошу Сергея Сергеевича Кравцова (министра просвещения. — RT) обязательно с фракцией ЛДПР переговорить на эту тему», — цитирует РИА Новости премьера.
Мишустин отметил, что это можно расценивать как дискриминацию.
«Вопрос одного экзамена тут, конечно, дискриминация…Здесь нужно, Владимир Вольфович, подумать. Я просил бы, чтобы мы с вами более системно поговорили на эту тему», — добавил он.
Как уточняет агентство, идею сократить количество ЕГЭ Жириновский высказал на встрече с Мишустиным.
Ранее в Государственной думе предложили Мишустину отменить проведение в 2020 году ЕГЭ из-за ситуации вокруг коронавируса.