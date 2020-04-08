Мишустин ответил на идею Жириновского сократить ЕГЭ до одного экзамена

Премьер-министр России Михаил Мишустин ответил на идею лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который предложил сократить количество ЕГЭ до одного экзамена. Председатель правительства заявил, что подобный шаг был бы дискриминацией.

«Давайте мы обсудим. Я попрошу Сергея Сергеевича Кравцова (министра просвещения. — RT) обязательно с фракцией ЛДПР переговорить на эту тему», — цитирует РИА Новости премьера.

Мишустин отметил, что это можно расценивать как дискриминацию.

«Вопрос одного экзамена тут, конечно, дискриминация…Здесь нужно, Владимир Вольфович, подумать. Я просил бы, чтобы мы с вами более системно поговорили на эту тему», — добавил он.

Как уточняет агентство, идею сократить количество ЕГЭ Жириновский высказал на встрече с Мишустиным.

Ранее в Государственной думе предложили Мишустину отменить проведение в 2020 году ЕГЭ из-за ситуации вокруг коронавируса.