Более 164 тысяч россиян вернулись из-за рубежа с 20 марта

Более 164,6 тыс. россиян вернулись из-за рубежа на родину с 20 марта. Об этом заявили в пресс-службе российского Минтранса.

Там отметили, что за 7—8 апреля выполнено восемь рейсов, перевезено 1211 пассажиров, передаёт ТАСС.

«За всё время работы группы с 20 марта в Россию вернулись более 164,6 тыс. соотечественников», — говорится в сообщении.

Ранее в Минтрансе рассказали, что около 25,8 тыс. россиян изъявили желание вернуться из-за границы на родину.

Как указывали в ведомстве, вернуться могут лишь те, кто прошёл регистрацию на специальной странице на портале госуслуг.

В министерстве также отмечали, что россиянам с иностранными авиабилетами для вылета домой придётся доплатить €200—400.