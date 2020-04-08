Более 164 тысяч россиян вернулись из-за рубежа с 20 марта

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Более 164,6 тыс. россиян вернулись из-за рубежа на родину с 20 марта. Об этом заявили в пресс-службе российского Минтранса.
Более 164 тысяч россиян вернулись из-за рубежа с 20 марта
  • АГН «Москва»
  • © Александр Авилов

Там отметили, что за 7—8 апреля выполнено восемь рейсов, перевезено 1211 пассажиров, передаёт ТАСС.

«За всё время работы группы с 20 марта в Россию вернулись более 164,6 тыс. соотечественников», — говорится в сообщении.

Ранее в Минтрансе рассказали, что около 25,8 тыс. россиян изъявили желание вернуться из-за границы на родину.

Как указывали в ведомстве, вернуться могут лишь те, кто прошёл регистрацию на специальной странице на портале госуслуг.

В министерстве также отмечали, что россиянам с иностранными авиабилетами для вылета домой придётся доплатить €200—400.

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