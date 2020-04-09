RT провёл стрим «Альянс врачей», кого ты лечишь?»

Телеканал RT провёл стрим «Прекрасная Россия бу-бу-бу», выпуск получил название «Альянс врачей», кого ты лечишь?».

Ведущими стрима стали бывший юрист Фонда борьбы с коррупцией* Виталий Серуканов, освобождённая из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина и продюсер Митя Леонтьев.

В ходе стрима Екатерина Курашева, заместитель министра Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации, рассказала о режиме самоизоляции в республике.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.