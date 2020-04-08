В Чечне рассказали о ситуации с соблюдением режима самоизоляции

Екатерина Курашева, заместитель министра Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации, рассказала, что режим самоизоляции в республике соблюдается, людей на улицах мало, все носят маски.

«Что касается ситуации в Чеченской Республике, то да, уже почти две недели как было рекомендовано властями уйти на самоизоляцию, при возможности заниматься работой удалённо», — сказала она во время стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу».

Она рассказала, что сама соблюдает режим самоизоляции.

«Я сегодня 13-й день на самоизоляции. Это не значит, что я вообще не выхожу из дома, это значит, что я свободно выхожу из дома без каких-либо препятствий, регистраций, фиксаций, пропусков и контроля, по необходимости. Это связано с работой или с моими бытовыми потребностями. Жители Грозного соблюдают рекомендуемый режим самоизоляции, полностью поддерживая политику руководства республики», — добавила Курашева.

По её словам, людей на улице немного.

«Людей на улицах мало, пешеходы единичные, все люди в масках. Сотрудники ГИБДД, стоящие на привычных своих постах, тоже в масках. Транспорт передвигается по городу свободно, никаких препятствий для жителей нет, но добровольная самоизоляция в регионе работает», — рассказала замминистра.

Курашева добавила, что в республике нет роста заболеваемости COVID-19.

«У нас на текущий день подтверждено 22 больных, из этих 22 уже 12 выздоровели, и за последние два дня роста нет», — заявила она.

По словам замминистра, это подтверждение эффективности принимаемых в регионе мер.

Согласно данным на 8 апреля, в России выявлено 8672 случая заражения коронавирусной инфекцией, 580 человек выздоровели, 63 — скончались.