В Башкирии окажут дополнительную поддержку малоимущим семьям с детьми
- РИА Новости
Об этом сообщает Mkset.ru.
Документ, подписанный главой региона Радием Хабировым, опубликован на официальном правовом портале республики.
Доплата будет соответствовать половине прожиточного минимума во II квартале 2019 года и составит 4894,5 рубля.
Право на материальную помощь предоставят семьям, у которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума также по состоянию на II квартал 2019-го.
Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области рассказали о работе по поддержке многодетных семей.