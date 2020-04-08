В Башкирии окажут дополнительную поддержку малоимущим семьям с детьми

В Башкирии окажут дополнительную финансовую поддержку малоимущим семьям с детьми от трёх до семи лет.

Об этом сообщает Mkset.ru.

Документ, подписанный главой региона Радием Хабировым, опубликован на официальном правовом портале республики.

Доплата будет соответствовать половине прожиточного минимума во II квартале 2019 года и составит 4894,5 рубля.

Право на материальную помощь предоставят семьям, у которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума также по состоянию на II квартал 2019-го.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области рассказали о работе по поддержке многодетных семей.