В Башкирии окажут дополнительную поддержку малоимущим семьям с детьми

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В Башкирии окажут дополнительную финансовую поддержку малоимущим семьям с детьми от трёх до семи лет.
В Башкирии окажут дополнительную поддержку малоимущим семьям с детьми
  • РИА Новости

Об этом сообщает Mkset.ru.

Документ, подписанный главой региона Радием Хабировым, опубликован на официальном правовом портале республики.

Доплата будет соответствовать половине прожиточного минимума во II квартале 2019 года и составит 4894,5 рубля.

Право на материальную помощь предоставят семьям, у которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума также по состоянию на II квартал 2019-го.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области рассказали о работе по поддержке многодетных семей.

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