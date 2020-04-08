В Челябинской области прокомментировали ситуацию с дистанционным обучением

Короткая ссылка
Министр образования Челябинской области Александр Кузнецов прокомментировал ситуацию с дистанционным обучением.
В Челябинской области прокомментировали ситуацию с дистанционным обучением
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«В целом 93% школьников, а у нас 400 тыс. человек, имеют условия для дистанционного обучения. У ребят есть гаджеты, компьютеры. Но есть такие, у кого этого нет. Как правило, такие школьники живут в отдалённых территориях, где нет интернета и поэтому гаджеты не нужны», — заявил Кузнецов.

По его словам, с этими детьми учителя будут держать связь по телефону.

Также стало известно, что в Ростовской области школьники и студенты будут находиться на дистанционном обучении до 30 апреля. Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

Для организации учебного процесса используют различные методы, в том числе мессенджеры. Если технической возможности нет, то обучение проводят в форме самоподготовки. Образовательные учреждения могут самостоятельно выбрать самый удобный способ.

Ранее в Кировской области рассказали об организации дистанционного обучения школьников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить