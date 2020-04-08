В Челябинской области прокомментировали ситуацию с дистанционным обучением

Министр образования Челябинской области Александр Кузнецов прокомментировал ситуацию с дистанционным обучением.

Об этом сообщает URA.RU.

«В целом 93% школьников, а у нас 400 тыс. человек, имеют условия для дистанционного обучения. У ребят есть гаджеты, компьютеры. Но есть такие, у кого этого нет. Как правило, такие школьники живут в отдалённых территориях, где нет интернета и поэтому гаджеты не нужны», — заявил Кузнецов.

По его словам, с этими детьми учителя будут держать связь по телефону.

Также стало известно, что в Ростовской области школьники и студенты будут находиться на дистанционном обучении до 30 апреля. Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

Для организации учебного процесса используют различные методы, в том числе мессенджеры. Если технической возможности нет, то обучение проводят в форме самоподготовки. Образовательные учреждения могут самостоятельно выбрать самый удобный способ.

Ранее в Кировской области рассказали об организации дистанционного обучения школьников.