В Кировской области рассказали об организации дистанционного обучения школьников

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В Кировской области продолжают подготовку к переходу на дистанционное обучение школьников.
В Кировской области рассказали об организации дистанционного обучения школьников
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Об этом сообщает progorod43.

В течение недели в школах проводили опрос родителей, чтобы определить технические возможности для подключения к удалённому формату работы каждого из учеников.

Особое внимание будет уделено семьям, у которых нет технической возможности получать задания через интернет-платформы. Им могут временно передать школьные компьютеры.

«С 6 апреля на базе Института развития образования региона стартовала серия обучающих вебинаров для учителей по организации дистанционного обучения», — заявила министр образования региона Ольга Рысева.

В населённых пунктах, где нет качественного интернет-соединения, возможна организация дистанционного обучения с использованием учебников и дополнительных материалов, разработанных преподавателем.

Ранее член Центрального штаба ОНФ, лауреат конкурса «Учитель года» Илья Демаков в беседе с Nation News оценил переход на дистанционное обучение в школах России.

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