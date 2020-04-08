Сбербанк намерен вернуться в обычный режим работы с 9 апреля

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Сбербанк сообщил, что с 9 апреля переводит все свои отделения в обычный режим работы.
Сбербанк намерен вернуться в обычный режим работы с 9 апреля
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте финансовой организации.

«Сбербанк переводит до 100% своих отделений в обычный режим работы. Отделения банка начнут работать в стандартном режиме с 9 апреля», — говорится в заявлении.

Ранее в Сбербанке объяснили условия предоставления каникул по кредитам в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

2 апреля президент России Владими Путин подписал указ о продлении режима нерабочих дней по 30 апреля включительно.

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