Сбербанк намерен вернуться в обычный режим работы с 9 апреля
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте финансовой организации.
«Сбербанк переводит до 100% своих отделений в обычный режим работы. Отделения банка начнут работать в стандартном режиме с 9 апреля», — говорится в заявлении.
Ранее в Сбербанке объяснили условия предоставления каникул по кредитам в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
2 апреля президент России Владими Путин подписал указ о продлении режима нерабочих дней по 30 апреля включительно.