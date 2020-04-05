Сбербанк дал объяснения по кредитным каникулам

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В Сбербанке объяснили условия предоставления каникул по кредитам в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Сбербанк дал объяснения по кредитным каникулам
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, отсрочка применяется к ипотеке до 1,5 млн рублей, на кредиты на автомобиль до 600 тыс. рублей, на потребительские кредиты для физлиц менее 250 тыс. рублей и на кредитные карты для физлиц до 100 тыс. рублей.

Отмечается, что индивидуальные предприниматели могут использовать отсрочку платежей для потребительского кредита, если его сумма составляет не более 300 тыс. рублей.

В кредитной организации рекомендовали оформлять отсрочку платежей только в том случае, когда клиенты уверены в снижении своих официальных доходов.

3 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении кредитных каникул для граждан, индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса, оказавшихся в сложной ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции.

В Центробанке отметили, что в случае, если заёмщик решает воспользоваться кредитными каникулами, проценты по его кредиту продолжат начисляться в этот период.

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