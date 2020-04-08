В ОНК сообщили, что Пол Уилан просит сделать ему тест на коронавирус

Пол Уилан, который обвиняется в шпионаже, обратился к членам ОНК Москвы с просьбой посодействовать в проведении ему теста на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом рассказал член комиссии Борис Клин, специальный корреспондент RT.

«Пол Уилан, содержащийся в СИЗО «Лефортово», боится заболеть коронавирусом и просит провести ему тест, а также в силу очень слабого владения русским языком, предоставить на английском информацию о профилактических мерах в изоляторе», — сообщил Клин.

Он уточнил, что симптомов заболевания у Уилана нет.

Уилан заявил, что к нему не допустили консула, который собирался передать ему маски, перчатки и антисептик для рук.

В свою очередь, представитель администрации пояснил, что встреча с консулом была отменена в связи с ограничением свиданий из-за пандемии коронавируса. В изоляторе заверили, что защитными средствами заключённые обеспечиваются.

«Уилан, как и другие заключённые с которыми общались члены комиссии, были в медицинских масках, а сотрудники СИЗО и члены ОНК — в масках, перчатках и бахилах», — рассказали в комиссии.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд начнёт рассматривать дело Уилана 13 апреля.

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении гражданина США, Великобритании, Канады и Ирландии Пола Уилана по делу о шпионаже.

В декабре 2018 года ФСБ заявила, что Пол Уилан был задержан при проведении шпионской акции в Москве.