В ОНК сообщили, что Пол Уилан просит сделать ему тест на коронавирус

Короткая ссылка
Пол Уилан, который обвиняется в шпионаже, обратился к членам ОНК Москвы с просьбой посодействовать в проведении ему теста на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом рассказал член комиссии Борис Клин, специальный корреспондент RT.
В ОНК сообщили, что Пол Уилан просит сделать ему тест на коронавирус
  • РИА Новости

«Пол Уилан, содержащийся в СИЗО «Лефортово», боится заболеть коронавирусом и просит провести ему тест, а также в силу очень слабого владения русским языком, предоставить на английском информацию о профилактических мерах в изоляторе», — сообщил Клин.

Он уточнил, что симптомов заболевания у Уилана нет.

Уилан заявил, что к нему не допустили консула, который собирался передать ему маски, перчатки и антисептик для рук.

В свою очередь, представитель администрации пояснил, что встреча с консулом была отменена в связи с ограничением свиданий из-за пандемии коронавируса. В изоляторе заверили, что защитными средствами заключённые обеспечиваются.

«Уилан, как и другие заключённые с которыми общались члены комиссии, были в медицинских масках, а сотрудники СИЗО и члены ОНК — в масках, перчатках и бахилах», — рассказали в комиссии.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд начнёт рассматривать дело Уилана 13 апреля.

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении гражданина США, Великобритании, Канады и Ирландии Пола Уилана по делу о шпионаже.

В декабре 2018 года ФСБ заявила, что Пол Уилан был задержан при проведении шпионской акции в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить