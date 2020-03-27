Суд по делу Пола Уилана перенесли на 13 апреля
- РИА Новости
«Рассмотрение дела перенесено на 13 апреля», — сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что решение о переносе заседания суда было принято в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Как уточняется, заседание пройдёт в закрытом от публики режиме из-за секретности.
Ранее генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении гражданина США, Великобритании, Канады и Ирландии Пола Уилана по делу о шпионаже.
В декабре 2018 года ФСБ заявила, что Пол Уилан был задержан при проведении шпионской акции в Москве.