Суд по делу Пола Уилана перенесли на 13 апреля

Мосгорсуд начнёт рассматривать дело Пола Уилана, который обвиняется в шпионаже, не 30 марта, а 13 апреля. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«Рассмотрение дела перенесено на 13 апреля», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что решение о переносе заседания суда было принято в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как уточняется, заседание пройдёт в закрытом от публики режиме из-за секретности.

Ранее генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении гражданина США, Великобритании, Канады и Ирландии Пола Уилана по делу о шпионаже.

В декабре 2018 года ФСБ заявила, что Пол Уилан был задержан при проведении шпионской акции в Москве.