Минздрав из-за коронавируса призвал отложить плановые обращения за медпомощью

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Министерство здравоохранения России в связи с распространением коронавируса рекомендует гражданам перенести сроки обращения за медицинской помощью, если нет угрозы жизни и здоровью.
Минздрав из-за коронавируса призвал отложить плановые обращения за медпомощью
  • РИА Новости

«Минздрав России рекомендует гражданам перенести сроки обращения за медицинской помощью в плановой форме как в амбулаторном, так и в стационарном сегментах», — цитирует РИА Новости сообщение министерства.

Ранее терапевт, главный врач клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко назвала необходимые лекарства для хранения в домашней аптечке. По словам специалиста, дома всегда должны быть препараты, необходимые для ежедневного лечения хронических заболеваний. Она также напомнила о необходимости иметь дома жаропонижающие, противоаллергические препараты, кожные антисептики для обработки ран, а также бинт, ватные диски и препараты-сорбенты, которые могут использоваться для оказания неотложной помощи в случае возникновения острых ситуаций.

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