Сын Никаса Сафронова прокомментировал ДТП с участием отца

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Пианист Лука Сафронов-Затравкин прокомментировал ДТП с участием своего отца, художника Никаса Сафронова.
Сын Никаса Сафронова прокомментировал ДТП с участием отца
  • РИА Новости

В беседе с Nation News музыкант признался, что авария произошла спустя три минуты после того, как он по телефону поздравил отца с днём рождения.

«Он ехал вблизи дома по Тверской, в 300 метрах он остановился на светофоре, за ним остановилась машина из каршеринга, и в этот момент в каршеринг влетел таксист, который заснул за рулём. Водитель из каршеринга не пострадал, но двое его пассажиров получили серьёзные травмы и были госпитализированы. Я сразу приехал на место ДТП и помог эвакуировать машину», — сказал Лука Сафронов-Затравкин.

Ранее сообщалось, что Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы в день своего рождения.

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