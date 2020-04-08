Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы

Художник Никас Сафронов рассказал Пятому каналу, что попал в ДТП в центре Москвы в день своего рождения.

Как пояснил Сафронов, поздно вечером он отправился в магазин для того, чтобы купить всё необходимое для празднования, при этом за рулём автомобиля находился его брат.

«Остановился на светофоре, ещё не загорелся зелёный свет, и с огромной скоростью врезается машина каршеринга», — рассказал художник.

По его словам, ДТП произошло из-за заснувшего водителя такси, который не справился с управлением и врезался в автомобиль каршеринга, который затем отбросило в машину Сафронова.

Он заявил, что в автомобиле каршеринга находились молодой человек и девушка, которую после инцидента госпитализировали в НИИ имени Склифосовского.

В сентябре 2019 года Сафронов попал в аварию по дороге в подмосковную Барвиху.