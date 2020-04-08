В Москве за месяц сделали более 200 тысяч тестов на коронавирус

В Москве за прошедший месяц было сделано более 200 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию, анализы сдали порядка 145 тыс. человек, сообщила заммэра города Анастасия Ракова.

«Мы постепенно наращиваем мощности для того, чтобы проводить в Москве как можно больше анализов на коронавирус. Сейчас мы проводим исследования в двух федеральных лабораториях Роспотребнадзора и девяти городских. Всего за прошедший месяц в Москве было выполнено более 200 тыс. анализов для более 145 тыс. человек», — сказала она журналистам, её слова приводит ТАСС.

Ракова пояснила, что анализ в обязательном порядке берётся у тех, кто проживает с пациентом с подтверждённым диагнозом.

По данным на 7 апреля, в России выявлено 7497 случаев коронавируса, 4484 из них — в Москве. 494 человека выздоровели, 58 скончались.