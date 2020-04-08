В Москве за месяц сделали более 200 тысяч тестов на коронавирус
«Мы постепенно наращиваем мощности для того, чтобы проводить в Москве как можно больше анализов на коронавирус. Сейчас мы проводим исследования в двух федеральных лабораториях Роспотребнадзора и девяти городских. Всего за прошедший месяц в Москве было выполнено более 200 тыс. анализов для более 145 тыс. человек», — сказала она журналистам, её слова приводит ТАСС.
Ракова пояснила, что анализ в обязательном порядке берётся у тех, кто проживает с пациентом с подтверждённым диагнозом.
По данным на 7 апреля, в России выявлено 7497 случаев коронавируса, 4484 из них — в Москве. 494 человека выздоровели, 58 скончались.