После взрыва в Нижегородской области госпитализированы три человека

Короткая ссылка
Три человека госпитализированы после взрыва в жилом доме села Филинское в Нижегородской области. Об этом сообщили в МЧС.
После взрыва в Нижегородской области госпитализированы три человека
  • globallookpress.com

«По предварительным данным, пострадали семь человек, из них один человек погиб, три человека госпитализированы в лечебное учреждение, троим оказана медицинская помощь на месте», — заявили в ведомстве.

Взрыв газа произошёл в одном из домов села Филинское. По предварительным данным, взорвался газовый баллон, после чего случилось обрушение между подъездами. Погиб один человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить