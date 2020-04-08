После взрыва в Нижегородской области госпитализированы три человека

Три человека госпитализированы после взрыва в жилом доме села Филинское в Нижегородской области. Об этом сообщили в МЧС.

«По предварительным данным, пострадали семь человек, из них один человек погиб, три человека госпитализированы в лечебное учреждение, троим оказана медицинская помощь на месте», — заявили в ведомстве.

Взрыв газа произошёл в одном из домов села Филинское. По предварительным данным, взорвался газовый баллон, после чего случилось обрушение между подъездами. Погиб один человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия.