После взрыва в Нижегородской области госпитализированы три человека
- globallookpress.com
«По предварительным данным, пострадали семь человек, из них один человек погиб, три человека госпитализированы в лечебное учреждение, троим оказана медицинская помощь на месте», — заявили в ведомстве.
Взрыв газа произошёл в одном из домов села Филинское. По предварительным данным, взорвался газовый баллон, после чего случилось обрушение между подъездами. Погиб один человек.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия.