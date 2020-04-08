В Нижегородской области рассказали о взрыве газа в Филинском

По предварительным данным, в селе Филинском Нижегородской области произошёл взрыв газового баллона, после чего случилось обрушение между подъездами.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на МЧС.

Инцидент произошёл 7 апреля в 23:56. Ведутся спасательные работы, чтобы освободить одного человека из-под завалов.

Как рассказал ТАСС глава администрации Филинского сельсовета Сергей Герасимов, четверых спасённых из пяти осмотрели, с ними «всё хорошо», ещё одного отправили на диспансеризацию.

В готовность к вылету приведён вертолёт Ми-8 МЧС.

Ранее стало известно, что в Филинском произошёл взрыв газа в двухэтажном кирпичном жилом доме.

Пять человек спасены из-под завалов.