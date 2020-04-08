В жилом доме в Нижегородской области произошёл взрыв газа

Взрыв газа произошёл в жилом доме в Нижегородской области. По данным МЧС, из-под завалов дома спасены пять человек. Инцидент произошёл в селе Филинском.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на спасательное ведомство.

«Взрыв газо-воздушной смеси произошёл в квартире на первом этаже двухэтажного даухподъездного кирпичного жилого дома в селе Филинском под Нижним Новгородом. Есть разрушения. Под завалами как минимум один человек», — сообщили там.

4 апреля в пятиэтажном доме в Орехово-Зуеве произошёл взрыв газовой колонки, в результате чего было разрушено несколько квартир второго подъезда.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

По последним данным, погибли три человека, десять пострадали.