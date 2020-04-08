В жилом доме в Нижегородской области произошёл взрыв газа
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Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на спасательное ведомство.
«Взрыв газо-воздушной смеси произошёл в квартире на первом этаже двухэтажного даухподъездного кирпичного жилого дома в селе Филинском под Нижним Новгородом. Есть разрушения. Под завалами как минимум один человек», — сообщили там.
4 апреля в пятиэтажном доме в Орехово-Зуеве произошёл взрыв газовой колонки, в результате чего было разрушено несколько квартир второго подъезда.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
По последним данным, погибли три человека, десять пострадали.