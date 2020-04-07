Восемь лабораторий в Томской области будут проводить тесты на коронавирус

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Восемь лабораторий в Томской области будут проводить анализы на коронавирус.
Восемь лабораторий в Томской области будут проводить тесты на коронавирус
  • РИА Новости

Об этом сообщает vtomske.ru.

Как заявил заместитель губернатора по социальной политике Иван Деев, в регионе провели аудит.

«Это лаборатории частные, а также государственных, федеральных учреждений. Прямо сегодня идёт регистрация этих лабораторий по специальным формам в Роспотребнадзоре. После регистрации, которая, надеемся, завершится сегодня, они смогут получать соответствующие комплектующие к тестам и проводить анализы», — уточнил он.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области платные анализы на коронавирус смогут брать частные лаборатории.

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