Восемь лабораторий в Томской области будут проводить тесты на коронавирус
- РИА Новости
Об этом сообщает vtomske.ru.
Как заявил заместитель губернатора по социальной политике Иван Деев, в регионе провели аудит.
«Это лаборатории частные, а также государственных, федеральных учреждений. Прямо сегодня идёт регистрация этих лабораторий по специальным формам в Роспотребнадзоре. После регистрации, которая, надеемся, завершится сегодня, они смогут получать соответствующие комплектующие к тестам и проводить анализы», — уточнил он.
Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области платные анализы на коронавирус смогут брать частные лаборатории.