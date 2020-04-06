В Бурятии заработали дополнительные лаборатории по выявлению коронавируса

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В Улан-Удэ начали работу дополнительные лаборатории по выявлению коронавируса.
В Бурятии заработали дополнительные лаборатории по выявлению коронавируса
  • РИА Новости

Об этом сообщает vesti.ru со ссылкой на бурятский оперативный штаб по мониторингу ситуации с инфекцией.

Тестирование будут проводить в Республиканской клинической больнице им. Н.А. Семашко, инфекционной больнице и Республиканском центре профилактики и борьбы со СПИДом.

7 апреля ещё одна лаборатория заработает в Республиканском кожно-венерологическом диспансере.

Также стало известно, что в Кировской области платные анализы на коронавирус смогут брать частные лаборатории. Об этом информирует progorod43 со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

В настоящее время составляется реестр лабораторий.

Ранее сообщалось, что пилотное применение новых экспресс-тестов для диагностики коронавируса планируется запустить в Москве и Подмосковье в апреле.

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