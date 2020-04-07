Главврач больницы в Москве заразилась коронавирусом

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Главврач московской больницы имени И.В. Давыдовского Елена Васильева заявила, что у неё подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией COVID-19. Она начала соблюдать самоизоляцию, как только узнала о возможном контакте с инфицированным пациентом.
Главврач больницы в Москве заразилась коронавирусом
  • РИА Новости

«Я чувствую себя хорошо, самоизолировалась давно, как только узнала о возможном контакте... Потом я сдавала анализы, результат двух анализов оказался положительным», — цитирует её РИА Новости.

Васильева также опровергла информацию о том, что после заражения контактировала с коллегами и пациентами.

«Это не так. Конференции вела и веду только по zoom и телемедицине», — подчеркнула она.

Ранее у главврача онкодиспансера Пермского края подтвердилось заражение коронавирусом.

31 марта главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко подтвердил, что заразился коронавирусной инфекцией. Он сообщал, что чувствует себя хорошо и работает дистанционно.

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