Главврач больницы в Москве заразилась коронавирусом

Главврач московской больницы имени И.В. Давыдовского Елена Васильева заявила, что у неё подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией COVID-19. Она начала соблюдать самоизоляцию, как только узнала о возможном контакте с инфицированным пациентом.

«Я чувствую себя хорошо, самоизолировалась давно, как только узнала о возможном контакте... Потом я сдавала анализы, результат двух анализов оказался положительным», — цитирует её РИА Новости.

Васильева также опровергла информацию о том, что после заражения контактировала с коллегами и пациентами.

«Это не так. Конференции вела и веду только по zoom и телемедицине», — подчеркнула она.

Ранее у главврача онкодиспансера Пермского края подтвердилось заражение коронавирусом.

31 марта главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко подтвердил, что заразился коронавирусной инфекцией. Он сообщал, что чувствует себя хорошо и работает дистанционно.