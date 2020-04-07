Главврач больницы в Москве заразилась коронавирусом
- РИА Новости
«Я чувствую себя хорошо, самоизолировалась давно, как только узнала о возможном контакте... Потом я сдавала анализы, результат двух анализов оказался положительным», — цитирует её РИА Новости.
Васильева также опровергла информацию о том, что после заражения контактировала с коллегами и пациентами.
«Это не так. Конференции вела и веду только по zoom и телемедицине», — подчеркнула она.
Ранее у главврача онкодиспансера Пермского края подтвердилось заражение коронавирусом.
31 марта главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко подтвердил, что заразился коронавирусной инфекцией. Он сообщал, что чувствует себя хорошо и работает дистанционно.