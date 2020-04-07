У главврача онкодиспансера Пермского края подтверждён коронавирус

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У главного врача онкодиспансера Пермского края Максима Мезенцева и его жены подтверждено наличие коронавирусной инфекции COVID-19.
У главврача онкодиспансера Пермского края подтверждён коронавирус
  • РИА Новости

«Среди 11 вновь выявленных сегодня, во вторник, больных коронавирусом в Пермском крае есть главврач онкодиспансера Максим Мезенцев и его супруга», — говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Отмечается, что Мезенцев и его супруга в середине марта вернулись из-за границы.

Ранее стало известно, что в России проведено почти 800 тыс. тестов на наличие коронавирусной инфекции COVID-19.

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