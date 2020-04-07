В ФАС опровергли данные о согласовании повышения цен на ряд продуктов

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России опровергла информацию, что ведомство якобы согласовало повышение цен на ряд продуктов, включая чай, хлеб и консервы.
В ФАС опровергли данные о согласовании повышения цен на ряд продуктов
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте службы.

Как указывает ведомство, ранее в СМИ появилась информация, что поставщики продовольственных товаров планируют повышение отпускных цен на 5—20% для торговых сетей на ряд продуктов и «такое повышение «прошло проверку» ФАС России».

«Сообщаем: ФАС России не давала оценку и не согласовывала повышение цен поставщиками для торговых сетей», — говорится в заявлении.

Отмечается, что ФАС России проверит производителей и поставщиков, заявивших о согласованном повышении цен, на предмет нарушения антимонопольного законодательства.

Ранее газета «Известия» сообщала, что производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены максимум на 15—20%. В материале говорится, что исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков якобы заявил, что «все предложения поставщиков уже прошли проверку Федеральной антимонопольной службы».

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