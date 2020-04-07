В Союзе потребителей России оценили возможность роста цен на продукты

Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ прокомментировал сообщение о том, что в России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%.

«Крупные поставщики чая и кофе уже пересмотрели свои цены на поставки для торговых компаний. Если в каких-то сетях цены не менялись, это значит, что они заканчивают продавать предыдущие запасы. Следующие поставки будут уже по новым ценам», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, это можно понять, поскольку чай и кофе в основном производят из импортного сырья.

Как отметил Шелищ, пищевые товары и товары непродовольственные, в которых есть импортная составляющая, будут дорожать.

Эксперт также отметил, что основная масса продуктов — это продукты отечественного производства.

Ранее газета «Известия» сообщала, что производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены максимум на 15—20%.