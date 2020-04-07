СК проверяет данные о получении полковником полиции взятки

Следственный комитет России проводит проверку в отношении заместителя начальника Управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу полковника Евгения Ковгана.

Как стало известно RT, следователи проверяют возможную причастность высокопоставленного полицейского к получению взятки в размере 3 млн рублей от предпринимателей Ростова-на-Дону.

Согласно материалам проверки СК России, 27 февраля 2020 года Следственное управление УТ МВД России возбудило уголовное дело о хищении денежных средств в размере почти 26,4 млн рублей со счетов ООО «ЮгЦветМет» (ч. 4 ст. 159 УК России).

Однако это дело, по предварительным данным СКР, могло быть заведено вследствие разборок между бывшими и действующими сотрудниками фирмы.

Свидетель, допрошенный в рамках расследования дела о хищении, заявил, что руководство ООО «ЮгЦветМет» якобы передало Евгению Ковгану 3 млн рублей «за покровительство в проведении проверки и принятие решения о возбуждении уголовного дела».

В настоящее время Южное следственное управление на транспорте СК проверяет полковника Ковгана на предмет совершения им преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК («Получение взятки в особо крупном размере лицом, занимающим государственную должность»).

Ковган работает в правоохранительных органах с 1995 года. Он занимает должность заместителя начальника Управления МВД России на транспорте и начальника полиции с июля 2018 года.