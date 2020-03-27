«Доводы не находят подтверждения»: СК не выявил фальсификаций по делу о получении взятки участковым

В Ростовской области СК не нашёл признаков фальсификации уголовного дела в отношении участкового Романа Ломова, которого подозревают в получении взятки. С соответствующей жалобой в ведомство ранее обратились свидетели, заявив, что следователь мог подделать акт осмотра автомобиля, в котором якобы передавались деньги. Свидетели утверждают, что обвинивший полицейского в получении взятки местный житель не опознал машину, однако следователь записал обратное. В подтверждение они направили правоохранительным органам аудиозапись беседы со следователем, сделанную в ходе осмотра машины. Однако в СК не стали принимать запись во внимание и пояснили, что подавать жалобу на следователя заявители вообще на имели права.

Белокалитвинский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Ростовской области не выявил нарушений при осмотре автомобиля в рамках уголовного дела в отношении бывшего участкового Романа Ломова.

«Автомобиль узнаёте?»

Как ранее сообщал RT, в Ростовской области теперь уже бывшего участкового станицы Тацинская Романа Ломова подозревают в получении взятки. Поводом для возбуждения против него уголовного дела послужило заявление 54-летнего местного жителя Василия Терентьева. В 2018 году Ломов и несколько других участковых приехали домой к Терентьеву после того, как его сожительница пожаловалась на побои. В доме обнаружили патроны, и в отношении мужчины возбудили уголовное дело о незаконном хранении боеприпасов.

Источник RT в правоохранительных органах рассказал, что Терентьев подал заявление в Следственный комитет, что он якобы передавал Ломову взятку за прекращение дела. Тем не менее Василий в итоге был признан виновным и приговорён к условному сроку.

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После в отношении участкового было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ. По словам адвоката Ломова, сначала Терентьев утверждал, что передавал взятку в служебном автомобиле. Однако когда выяснилось, что в те дни Ломов не пользовался служебной машиной, изменил показания, заявив, что передавал деньги в Hyundai i30.

Корейская иномарка принадлежала отцу участкового, который вскоре после возбуждения уголовного дела вынужден был её продать, чтобы оплатить услуги адвоката. Автомобиль купила Инга Серова (фамилия изменена по её просьбе. — RT). В январе 2020 года ей позвонил следователь и, по её словам, принялся запугивать, требуя привезти машину на осмотр.

Приехав на осмотр вместе с супругом, женщина включила запись на диктофоне. На аудиозаписи (есть в распоряжении RT) слышно, как мужчина говорит: «Василий Николаевич, автомобиль узнаёте?». По словам Серовой, голос принадлежит следователю Пономаренко. Другой мужчина отвечает: «Нет, не такой был». Серова утверждает, что это был Терентьев.

Инга рассказала RT, что процедура проводилась без понятых, только в присутствии двух свидетелей по делу (Василия Терентьева и его гражданской супруги Гончаровой), а «следователь кричал на Терентьева за то, что тот не узнал машину».

Впоследствии женщина узнала, что в протоколе осмотра автомобиля в итоге было зафиксировано, что Василий машину якобы опознал. Сомневаясь в законности действий следователя, Серовы написали в региональный СК жалобу, в которой просили дать оценку ситуации. К обращению была прикреплена аудиозапись, сделанная во время осмотра автомобиля.

Вас там не стояло

В ответ на жалобу в Белокалитвинском межрайонном следственном отделе Следственного управления СК РФ по Ростовской области пояснили, что в тот день с их участием на законных основаниях осуществлялась выемка автомобиля Hyundai i30. Там добавили, что тогда же следователь проводил и осмотр автомобиля с участием Терентьева и Гончаровой, но супруги Серовы в этом следственном действии, по данным ведомства, участия не принимали.

«В ходе ведомственного контроля и проверки материалов уголовного дела, нарушений действующего законодательства не установлено. Ваши доводы не находят объективного подтверждения, так как вы участия в данном следственном действии не принимали. Указывать следователю, какие записи ему производить в протоколе осмотра, и подавать на него замечания могут только участвующие лица», — заявили в региональном СК.

© Фото из личного архива

Инга Серова решила обжаловать ответ на своё заявление.

«Думаю, что аудиозапись никто даже не слушал. Сейчас нам ответил Белокалитвинский отдел, а мы направляли жалобу в областное управление. Теперь написали опять в Следственное управление по Ростовской области с упором на то, чтобы аудиозапись всё же приняли во внимание, изучили», — рассказала Серова RT.

В свою очередь, адвокат Ломова Татьяна Задорожная отмечает, что в данном случае Серовых просто исключили из материалов дела.

«Им фактически плюнули в лицо, сказав, что они никто и вовсе не имели права обращаться с таким заявлением, — говорит RT Задорожная. — Их же не вписали в протокол осмотра, а значит они там как будто и не присутствовали. Просто привезли автомобиль и ушли, а потом вернулись и забрали машину. Аудиозапись, где следователь требует от пострадавшего по делу опознать именно эту машину, естественно во внимание никто не принимал. Заявление Серовых не вносилось в книгу учета преступлений. Теперь, чтобы обратиться с жалобой, придется самостоятельно проводить экспертизу аудиозаписи — за деньги, которых у моего заявителя нет».

Уволен и арестован

Между тем уголовное дело в отношении Романа Ломова было направлено прокуратурой в СК на доработку — из-за недочётов в расследовании надзорный орган не стал утверждать обвинительное заключение и передавать дело в суд.

Ломов уже почти год находится под домашним арестом. Тацинский райсуд Ростовской области 26 марта продлил ему меру пресечения на один месяц.

Как ранее заявляли RT в пресс-службе регионального МВД России, Ломов был уволен из органов «по отрицательным мотивам» после проведения служебной проверки.

В СК отвечать на вопросы RT о ходе расследования отказались.