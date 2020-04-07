Министр образования Подмосковья оценила вероятность отмены ЕГЭ

Министр образования Московской области Ирина Каклюгина прокомментировала вероятность отмены ЕГЭ и ОГЭ в связи с карантином по коронавирусу.

Об этом сообщает телеканал «360».

Глава ведомства подчеркнула, что ЕГЭ и ОГЭ для учеников 11-х и 9-х классов отменять не планируют.

По её словам, экзамены будут перенесены на две недели: ЕГЭ запланирован на 8 июня, ОГЭ — на 9 июня.

Ирина Каклюгина рекомендовала школьникам во время самоизоляции потратить время с пользой и подготовиться к экзаменам.

«Я рекомендую воспользоваться федеральным сайтом ФИПИ, где размещён открытый банк заданий по всем предметам, которые входят в перечень дисциплин ЕГЭ. Там в режиме онлайн можно самого себя проверить совершенно бесплатно», — отметила она.

Ранее детский психолог Олеся Андрианова в беседе с ФАН дала рекомендации выпускникам и их родителям в преддверии Единого государственного экзамена.