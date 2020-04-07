В Краснодарском крае умер первый пациент с коронавирусом

В Краснодарском крае зафиксирован первый случай смерти от коронавирусной инфекции COVID-19.

«На Кубани умер заразившийся коронавирусом пациент», — приводит ТАСС сообщение регионального оперативного штаба.

Ранее сообщалось, что в Новгородской области зафиксирован первый летальный исход от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Ранее сообщалось, что в России проведено почти 800 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19.

По последним данным, в России выявлено 6343 случая заражения коронавирусом.