В Новгородской области скончался первый пациент с коронавирусом

В Новгородской области зафиксирован первый летальный исход от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. В инфекционной больнице скончался пациент старше 70 лет с рядом сопутствующих заболеваний.

Об этом сообщил губернатор региона Андрей Никитин.

«Хочу сообщить вам, что недавно скончался один из пациентов инфекционной больницы, он перенёс инсульт. У него был ряд сопутствующих заболеваний», — цитирует его ТАСС.

Окончательные причины смерти мужчины станут известны 7 апреля.

По словам Никитина, пожилого мужчину заразил один из родственников, приехавший из соседнего региона.

Губернатор Новгородской области выразил соболезнования родным и близким покойного.

Ранее в Москве от коронавируса скончались два пациента в возрасте 67 и 72 лет.

По данным на 6 апреля, в России выявлено 6343 случая коронавируса в 80 регионах.