В Новгородской области скончался первый пациент с коронавирусом

Короткая ссылка
В Новгородской области зафиксирован первый летальный исход от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. В инфекционной больнице скончался пациент старше 70 лет с рядом сопутствующих заболеваний.
В Новгородской области скончался первый пациент с коронавирусом
  • АГН «Москва»
  • © Софья Сандурская

Об этом сообщил губернатор региона Андрей Никитин.

«Хочу сообщить вам, что недавно скончался один из пациентов инфекционной больницы, он перенёс инсульт. У него был ряд сопутствующих заболеваний», — цитирует его ТАСС.

Окончательные причины смерти мужчины станут известны 7 апреля.

По словам Никитина, пожилого мужчину заразил один из родственников, приехавший из соседнего региона.

Губернатор Новгородской области выразил соболезнования родным и близким покойного.

Ранее в Москве от коронавируса скончались два пациента в возрасте 67 и 72 лет.

По данным на 6 апреля, в России выявлено 6343 случая коронавируса в 80 регионах. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить