В Новгородской области скончался первый пациент с коронавирусом
- АГН «Москва»
- © Софья Сандурская
Об этом сообщил губернатор региона Андрей Никитин.
«Хочу сообщить вам, что недавно скончался один из пациентов инфекционной больницы, он перенёс инсульт. У него был ряд сопутствующих заболеваний», — цитирует его ТАСС.
Окончательные причины смерти мужчины станут известны 7 апреля.
По словам Никитина, пожилого мужчину заразил один из родственников, приехавший из соседнего региона.
Губернатор Новгородской области выразил соболезнования родным и близким покойного.
Ранее в Москве от коронавируса скончались два пациента в возрасте 67 и 72 лет.
По данным на 6 апреля, в России выявлено 6343 случая коронавируса в 80 регионах.