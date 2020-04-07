В Госдуме рассказали об идее снижения квартплаты жителям аварийных домов
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«Граждане, которые там проживают, несут дополнительные издержки. А если посмотреть по статистике, то в этих домах живут в основном малообеспеченные люди, которые не могут улучшить свои жилищные условия, приобретя квартиру в новом доме или построив свой дом. То есть они в какой-то степени становятся заложниками этой ситуации. Это несправедливо», — отметил парламентарий в беседе с «Парламентской газетой».
Согласно законопроекту, регионы могут получить право направлять субсидии управляющим организациям, которые содержат аварийные и ветхие дома.
Управляющая компания, получив деньги, в свою очередь должна направить их на текущие работы по дому и одновременно снизить плату для жильцов.
Отмечается, что в настоящее время депутаты проводят консультации с Минстроем, а в Госдуме законопроект планируют рассмотреть до конца весенней сессии.
Ранее, как сообщал телеканал «360», в Московской области рассказали о работе по расселению аварийных домов в 2020 году.