В Подмосковье рассказали о работе по расселению аварийных домов в 2020 году

В Московской области рассказали о работе по расселению аварийных домов в 2020 году. Новые квартиры получат 2,8 тыс. человек.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Аварийное жильё — тема важная. Переселение — традиционно очень непростое и чувствительное направление», — заявил губернатор Андрей Воробьёв.

В 2020 году построено десять новых домов для переселенцев. Они расположены в Рошале, Шатуре, Электрогорске, Клину, Орехово-Зуеве, Сергиевом Посаде, Егорьевске, Волоколамске.

Также идёт строительство в Дмитрове, Павловском Посаде, Коломне и других муниципалитетах.

Ранее президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в беседе с НСН прокомментировал предложение предоставлять гражданам, проживающим в ветхом и аварийном жилье, ипотеку со ставкой не выше 3%.