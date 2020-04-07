В Приморье ликвидирован крупный пожар в нацпарке «Земля леопарда»

Крупный пожар уничтожил 120 гектаров охраняемой территории нацпарка «Земля леопарда» у мыса Гамова в Приморье.

«Предварительная оценка специалистов показала, что от огня пострадало около 2000 га полей. При этом в пределах «Земли леопарда» пламя успело задеть только 120 га охраняемой территории у мыса Гамова», — говорится в сообщении на сайте заповедника.

Уточняется, что причиной пожара стал поджог со стороны автомобильной дороги.

«Приступив к тушению в районе 11:00, локализовали пожар в 16:00, а к 22:00 окончательно его потушили», — уточнили в пресс-службе нацпарка.

Ранее стало известнно, что сотрудники национального парка в Приморском крае спасли от лесного пожара детёныша дальневосточного леопарда.