В Сочинском нацпарке локализовали лесной пожар

На территории Сочинского национального парка в Лазаревском районе локализовали лесной пожар, сообщает «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу природного комплекса.

«В районе села Нижнее Буу пожаром пройдено 20 га. Это низовой пожар, затронувший сухую листву. Сейчас пожар локализован, ситуация под контролем», — заявил заместитель директора, главный лесничий нацпарка Максим Лянгузов.

К тушению привлекались 44 сотрудника парка, а также представители МЧС, службы спасения МКУ, ЮрПСО, «Кубань — СПАС» и администрации Лазаревского района.

В сентябре начальник ФБУ «Авиалесоохрана» Виталий Акбердин в беседе с НСН рассказал о ситуации с лесными пожарами в России.