РБК: правительство планирует ввести запрет на импорт дешёвого бензина

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Правительство намерено временно приостановить импорт дешёвого бензина на внутренний рынок. Об этом сообщает РБК со ссылкой на четыре источника.
РБК: правительство планирует ввести запрет на импорт дешёвого бензина
  • Reuters

Как сообщило издание, с таким предложением выступило Минэнерго России.

Отмечается, что ограничения введут в ближайшее время и, по предварительным данным, они будут действовать до сентября 2020 года. 

По словам источника, именно в течение этого периода Минэнерго прогнозирует сохранение низкого уровня цен на нефть.

Ранее сообщалось, что инвесторы негативно восприняли решение стран — экспортёров сырья отложить переговоры о перезапуске сделки ОПЕК+. 

Так, на торгах в понедельник, 6 апреля, цена на нефть марки Brent падала на 10% и опускалась ниже $31 за баррель. 

Подробнее о ситуации на рынке нефти — в материале RT.

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