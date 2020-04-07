РБК: правительство планирует ввести запрет на импорт дешёвого бензина

Правительство намерено временно приостановить импорт дешёвого бензина на внутренний рынок. Об этом сообщает РБК со ссылкой на четыре источника.

Как сообщило издание, с таким предложением выступило Минэнерго России.

Отмечается, что ограничения введут в ближайшее время и, по предварительным данным, они будут действовать до сентября 2020 года.

По словам источника, именно в течение этого периода Минэнерго прогнозирует сохранение низкого уровня цен на нефть.

Ранее сообщалось, что инвесторы негативно восприняли решение стран — экспортёров сырья отложить переговоры о перезапуске сделки ОПЕК+.

Так, на торгах в понедельник, 6 апреля, цена на нефть марки Brent падала на 10% и опускалась ниже $31 за баррель.

Подробнее о ситуации на рынке нефти — в материале RT.