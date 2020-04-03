Новак призвал не допустить коллапс на нефтяных рынках

Производители нефти должны договориться о сокращении объёмов добычи и в дальнейшем стабилизировать ситуацию, чтобы не допустить коллапс на рынках. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак по итогам совещания с президентом России Владимиром Путиным.

«В ближайшие месяцы надо договориться о сокращении объёмов добычи, в последующем — мониторить ситуацию, смотреть и в кратчайшие сроки стабилизировать ситуацию, чтобы не допустить коллапс на нефтяных рынках», — сказал глава Минэнерго.

Ранее в ходе совещания Путин заявил, что Россия готова к взаимодействию с ОПЕК+ и США по сокращению добычи нефти.

Глава государства также указал, что Россия чувствует себя вполне комфортно с ценой $42 за баррель нефти, при которой свёрстан бюджет.