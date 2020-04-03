Новак призвал не допустить коллапс на нефтяных рынках
- Reuters
«В ближайшие месяцы надо договориться о сокращении объёмов добычи, в последующем — мониторить ситуацию, смотреть и в кратчайшие сроки стабилизировать ситуацию, чтобы не допустить коллапс на нефтяных рынках», — сказал глава Минэнерго.
Ранее в ходе совещания Путин заявил, что Россия готова к взаимодействию с ОПЕК+ и США по сокращению добычи нефти.
Глава государства также указал, что Россия чувствует себя вполне комфортно с ценой $42 за баррель нефти, при которой свёрстан бюджет.