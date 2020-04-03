Путин назвал комфортную для России цену на нефть

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Россия чувствует себя вполне комфортно с ценой $42 за баррель нефти, при которой свёрстан бюджет. Об этом в ходе совещания заявил российский лидер Владимир Путин.
Путин назвал комфортную для России цену на нефть
  • Reuters

«Мы никогда не стремились к тому, чтобы цены были слишком высокими, и хотели избежать ситуации, когда цены были бы слишком низкими. Понятно почему: наш бюджет свёрстан из расчёта $42 за баррель. И вокруг этой цифры мы вполне комфортно себя чувствуем», — сказал президент.

Он также подчеркнул, что в будущем из-за ситуации на рынке нефти можно столкнуться с её дефицитом

Ранее американский лидер Дональд Трамп выразил надежду, что Москва и Эр-Рияд снизят добычу нефти на 10 млн баррелей или больше.

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