Путин назвал комфортную для России цену на нефть

Россия чувствует себя вполне комфортно с ценой $42 за баррель нефти, при которой свёрстан бюджет. Об этом в ходе совещания заявил российский лидер Владимир Путин.

«Мы никогда не стремились к тому, чтобы цены были слишком высокими, и хотели избежать ситуации, когда цены были бы слишком низкими. Понятно почему: наш бюджет свёрстан из расчёта $42 за баррель. И вокруг этой цифры мы вполне комфортно себя чувствуем», — сказал президент.

Он также подчеркнул, что в будущем из-за ситуации на рынке нефти можно столкнуться с её дефицитом.

Ранее американский лидер Дональд Трамп выразил надежду, что Москва и Эр-Рияд снизят добычу нефти на 10 млн баррелей или больше.