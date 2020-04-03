Путин предупредил о риске дефицита нефти

В будущем из-за ситуации на рынке нефти можно столкнуться с её дефицитом. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе совещания по ситуации на глобальных энергорынках.

«Глобальная нефтяная отрасль, столкнувшись сегодня с такими системными проблемами, в дальнейшем, когда спрос будет расти, а это произойдёт неизбежно, спрос неизбежно будет восстанавливаться, так вот, отрасль в этой ситуации... может столкнуться с острым дефицитом нефти», — сказал президент.

По его словам, может произойти острый дефицит ресурсов, а затем и нефти «со всеми отрицательными последствиями для мировой экономики, потому что и цены могут подлететь в этот момент».

Ранее сообщалось, что Путин проведёт совещание по ситуации на рынке нефти с представителями правительства, администрации президента и нефтяниками.

1 апреля президент России назвал двойным ударом последствия коронавируса для экономики и снижение цен на нефть.