Российский лидер Владимир Путин проведёт совещание по ситуации на рынке нефти с представителями правительства, администрации президента и нефтяниками.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков отметил, что Путин обсуждал ситуацию на международных энергетических рынках с лидерами других стран, в том числе с президентом США Дональдом Трампом.

Он добавил, что по линии министерства ведутся интенсивные контакты с разными странами из-за неблагоприятной атмосферы на энергетических рынках.

«Это всё и есть причины для того, чтобы президент собрался с профильными руководителями ведомств и нефтяниками с тем, чтобы обсудить ситуацию», — цитирует его РИА Новости.

Ранее цены на российскую нефть Urals вышли из отрицательной зоны.