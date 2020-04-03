Путин проведёт совещание по ситуации на рынке нефти
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- РИА Новости
Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков отметил, что Путин обсуждал ситуацию на международных энергетических рынках с лидерами других стран, в том числе с президентом США Дональдом Трампом.
Он добавил, что по линии министерства ведутся интенсивные контакты с разными странами из-за неблагоприятной атмосферы на энергетических рынках.
«Это всё и есть причины для того, чтобы президент собрался с профильными руководителями ведомств и нефтяниками с тем, чтобы обсудить ситуацию», — цитирует его РИА Новости.
Ранее цены на российскую нефть Urals вышли из отрицательной зоны.