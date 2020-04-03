Путин проведёт совещание по ситуации на рынке нефти

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин проведёт совещание по ситуации на рынке нефти с представителями правительства, администрации президента и нефтяниками.
Путин проведёт совещание по ситуации на рынке нефти
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков отметил, что Путин обсуждал ситуацию на международных энергетических рынках с лидерами других стран, в том числе с президентом США Дональдом Трампом.

Он добавил, что по линии министерства ведутся интенсивные контакты с разными странами из-за неблагоприятной атмосферы на энергетических рынках.

«Это всё и есть причины для того, чтобы президент собрался с профильными руководителями ведомств и нефтяниками с тем, чтобы обсудить ситуацию», — цитирует его РИА Новости.

Ранее цены на российскую нефть Urals вышли из отрицательной зоны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить