Цены на российскую нефть Urals вышли из отрицательной зоны

Ценовые формулы на российскую нефть Urals вышли из отрицательной зоны после того, как стоимость марки в Северо-Западной Европе выросла до $14,43 за баррель. Такие данные приводит аналитическое агентство Argus.

«Стоимость Urals в Северо-Западной Европе в четверг выросла в абсолютном исчислении на $3,89/барр. вслед за североморским эталоном, до $14,43/барр. (cif Роттердам)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря этому ценовые формулы, которые являются главным ориентиром при формировании цены на внутреннем нефтяном рынке, стали положительными.

Ранее Argus отмечало, что ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными из-за резкого снижения цен на мировые нефтяные котировки.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН оценил ближайшие перспективы цен на нефть.