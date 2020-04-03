Цены на российскую нефть Urals вышли из отрицательной зоны
- Reuters
«Стоимость Urals в Северо-Западной Европе в четверг выросла в абсолютном исчислении на $3,89/барр. вслед за североморским эталоном, до $14,43/барр. (cif Роттердам)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря этому ценовые формулы, которые являются главным ориентиром при формировании цены на внутреннем нефтяном рынке, стали положительными.
Ранее Argus отмечало, что ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными из-за резкого снижения цен на мировые нефтяные котировки.
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН оценил ближайшие перспективы цен на нефть.