«Росатом» вернул 178 сотрудников из Бангладеш в Россию

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Госкорпорация «Росатом» вернула из Бангладеш 178 своих сотрудников, которые принимали участие в строительстве атомной станции «Руппур».
«Росатом» вернул 178 сотрудников из Бангладеш в Россию
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«178 человек проведут две недели в профилакториях Нижегородской области, где будут соблюдать режим изоляции», — сообщили в правительстве региона.

Для сотрудников «Росатома» организовано раздельное проживание, питание и постоянное медобслуживание, в течение 14 дней они будут находиться под наблюдением медиков.

Ранее стало известно, что Россия с 6 апреля возобновляет авиарейсы для организации возвращения находящихся за границей граждан на родину.

Премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал предпринять все усилия, чтобы вернуть домой находящихся за рубежом россиян.

По данным МИД России, за рубежом находятся 25 тыс. российских граждан, изъявивших желание вернуться на родину. 

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