Минкомсвязь утвердила перечень из 391 сайта с бесплатным доступом

Минкомсвязь России утвердила перечень, включающий 391 социально значимый информационный ресурс. Доступ к этим сайтам в рамках эксперимента будет бесплатным с 1 апреля по 1 июля.

Соответствующий приказ опубликован на сайте министерства.

«Поддержать инициативу операторов связи и провести эксперимент по оказанию гражданам России на безвозмездной основе услуг связи по передаче данных и предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети интернет на территории России для использования социально значимых информационных ресурсов с 1 апреля 2020 года по 1 июля 2020 года», — говорится в документе.

Участниками эксперимента на добровольной основе стали «Ростелеком», МТС, «Вымпелком», «Мегафон» и «ЭР-Телеком». Представленный список разделён на 19 категорий. В категорию «Онлайн-медиа и новостные агрегаторы» вошёл в том числе и сайт RT.

В приказе уточняется, что востребованность ресурсов определялась на основе общедоступных данных об их посещаемости.

Перечень может меняться, но не чаще раза в неделю.

Ранее первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко сообщил, что бесплатный доступ к некоторым сервисам с персональных компьютеров будет внедрён с 1 апреля.

15 января российский президент Владимир Путин в рамках ежегодного послания к Федеральному собранию предложил реализовать по всей стране проект «Доступный интернет» с бесплатным доступом к социально значимым отечественным сервисам.

В Минкомсвязи отмечали, что ведомство обсуждает бесплатный доступ к ряду сайтов в России в рамках этого проекта.