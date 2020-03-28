Бесплатный доступ к ряду сервисов Рунета откроют с 1 апреля

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Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко сообщил, что бесплатный доступ к некоторым сервисам Рунета с персональных компьютеров будет внедрён с 1 апреля.
Бесплатный доступ к ряду сервисов Рунета откроют с 1 апреля
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

Кириенко напомнил о предложении президента России Владимира Путина о том, чтобы «ключевые отечественные сервисы предоставлялись бесплатно в российском интернете».

«Не все, конечно, но по крайней мере с домашних компьютеров, десктопов такая возможность будет уже не 1 июля, а с 1 апреля по этому минимальному набору сервисов», — цитирует его ТАСС.

15 января Путин в рамках ежегодного послания к Федеральному собранию предложил реализовать по всей стране проект «Доступный интернет». Проект должен обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным сервисам.

В Минкомсвязи отмечали, что ведомство обсуждает бесплатный доступ к ряду сайтов в России в рамках этого проекта.

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