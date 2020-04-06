Депутат оценил идею сделать бесплатной парковку в нерабочий период
- РИА Новости
«Правильно, что в кризис предлагаются такие меры. Сейчас многим гражданам не по карману дополнительные оплаты. Если данное решение будет принято, люди воспримут его позитивно. В этот сложный и негативный период граждане должны чувствовать прямую заботу даже с психологической точки зрения», — сказал Вострецов.
Он добавил, что в настоящее время гражданам нужна «именно психологическая поддержка».
Ранее в СПЧ предложили сделать бесплатной парковку на время действия режима нерабочих дней в стране.
Как уточнили в совете, в эти дни заметно снизился транспортный поток и на улицах в зоне платной парковки остаются свободные места, которыми могли бы воспользоваться граждане, вынужденные ездить на работу, а также волонтёры и врачи.