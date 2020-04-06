Депутат оценил идею сделать бесплатной парковку в нерабочий период

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Анна Лушникова
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов в беседе с RT прокомментировал предложение Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) сделать бесплатной парковку на время действия режима нерабочих дней в стране.
Депутат оценил идею сделать бесплатной парковку в нерабочий период
  • РИА Новости

«Правильно, что в кризис предлагаются такие меры. Сейчас многим гражданам не по карману дополнительные оплаты. Если данное решение будет принято, люди воспримут его позитивно. В этот сложный и негативный период граждане должны чувствовать прямую заботу даже с психологической точки зрения», — сказал Вострецов.

Он добавил, что в настоящее время гражданам нужна «именно психологическая поддержка».

Ранее в СПЧ предложили сделать бесплатной парковку на время действия режима нерабочих дней в стране.

Как уточнили в совете, в эти дни заметно снизился транспортный поток и на улицах в зоне платной парковки остаются свободные места, которыми могли бы воспользоваться граждане, вынужденные ездить на работу, а также волонтёры и врачи.

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