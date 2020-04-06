В России предложили сделать бесплатной парковку в нерабочий период

Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложил сделать бесплатной парковку на время действия режима нерабочих дней в стране.

«Члены СПЧ призывают правительство Москвы и органы власти субъектов России отменить платные парковки на время нерабочих дней, вызванных эпидемиологической ситуацией в связи с коронавирусом», — говорится в пресс-релизе.

Также в СПЧ отметили, что в эти дни заметно снизился транспортный поток и на улицах в зоне платной парковки остаются свободные места, которыми могли бы воспользоваться граждане, вынужденные ездить на работу, а также волонтёры и врачи.

«Поездка на работу на личном авто как наиболее безопасный способ передвижения по городу становится невозможной из-за того, что машину нужно будет оставить на длительный срок — до 12 часов», — отметили в СПЧ.

По словам представителя совета Кирилла Кабанова, к нему часто обращаются врачи с просьбой о бесплатной парковке.

В середине марта первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков направил мэру Москвы Сергею Собянину письмо с предложением на время борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции отменить платные парковки в российских городах, а также обеспечить такси антисептиками.